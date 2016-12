Schweiz 1 13:25 bis 14:20 Arztserie In aller Freundschaft Folge: 35 Der Ernst des Lebens D 2007 Stereo Merken Voller Leidenschaft stürzt sich Doktor Eichhorn in die frische Liebesbeziehung zum Lektor Valentin Hoppe. Als dessen 16-jährige Tochter Jenny mit schweren Verbrühungen in die Sachsenklinik eingewiesen wird, übernimmt Elena die Behandlung. Das Mädchen ist von der neuen Partnerin ihres Vaters alles andere als begeistert. Bei jeder Gelegenheit versucht sie, einen Keil zwischen Elena und Valentin zu treiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Hendrikje Fitz (Pia Heilman) Andrea Kathrin Loewig (Dr. Kathrin Globisch) Bernhard Bettermann (Dr. Martin Stein) Cheryl Shephard (Dr. Elena Eichhorn) Sina Tkotsch (Jenny Hoppe) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Celino Bleiweiß Drehbuch: Stephan Wuschansky Kamera: Jurek Jaruga, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent Gunia, Oliver Gunia