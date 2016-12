Servus TV 00:20 bis 01:45 Krimi Finstere Gassen GB 1947 Nach dem Roman von Graham Greene 2016-12-30 03:00 Stereo 16:9 SW HDTV 20 40 60 80 100 Merken England in den 1930er-Jahren. Kleinganove Pinkie ist gerade mal 17 Jahre alt und schon Anführer einer Bande. Im englischen Badeort Brighton treibt er Schutzgelder ein, und scheut auch vor Mord nicht zurück. Als er einen Verräter aus seiner Bande tötet, wird er dabei beobachtet. Pinkie bleibt keine andere Wahl: Er muss die Zeugin aus dem Weg räumen oder sie mit seinem Charme zum Schweigen bringen. John Boultings "Brighton Rock Finstere Gassen" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Graham Greene, der am Drehbuch mitwirkte. Die Hauptrolle in dem flott inszenierten Gangsterfilm spielt der junge Richard Attenborough, der später auch als Regisseur große Erfolge feiern sollte ("Gandhi", "Schrei nach Freiheit"). In Nebenrollen Carol Marsh, Hermione Baddeley und Alan Wheatley. (OT: Brighton Rock) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Attenborough (Pinkie Brown) Hermione Baddeley (Ida Arnold) William Hartnell (Dallow) Carol Marsh (Rose Brown) Harcourt Williams (Prewitt) Wylie Watson (Spicer) Nigel Stock (Cubitt) Originaltitel: Brighton Rock Regie: John Boulting Drehbuch: Graham Greene, Terence Rattigan Kamera: Harry Waxman Musik: Hans May