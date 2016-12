Servus TV 09:30 bis 09:58 Dokumentation Fast vergessen Peter Grassmayr - Glockengießer A 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Peter Grassmayr ist Glockengießer in der 14. Generation. Das Wissen um den perfekten Guss und den damit zusammenhängenden reinen Klang wird in der Familie seit Generationen weiter gegeben. Peter Grassmayr ergänzt die Jahrhunderte alten Traditionen mit modernster Technik. Seine Glocken genügen höchsten Ansprüchen an Klang, Haltbarkeit und Ästhetik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fast vergessen - Handwerkliches Erbe

