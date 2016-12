Servus TV 07:30 bis 08:30 Dokumentation Urgewalten - Kraft der Erde Kraft der Erde A 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Erde wird in diesem Film spürbar, bis hinein in die heimischen Wohnzimmer. Eindrucksvolle Bilder zeigen den Urstoff unseres Lebens, der verantwortlich ist für Wachsen und Gedeihen, aber auch für Gewalt und Zerstörung. Der Tiroler Meteorologe und Geophysiker Norbert Span geht der Kraft der Erde in den Alpen nach und macht sie sichtbar in all ihren Fassetten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Urgewalten

