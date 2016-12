BR Fernsehen 12:15 bis 13:00 Reportage Sport '16 Der Rückblick auf die Fußball Europameisterschaft in Frankreich D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Rückblick auf die Fußball-Europameisterschaft 2016 - große Momente, aber auch Tiefpunkte des EM-Turniers in Frankreich: die Entwicklung der deutschen Nationalmannschaft, der Elfmeter-Thriller gegen Italien, die Euphorie der irischen Fans, die märchenhafte Geschichte Islands, der Star-Kult um Will Grigg oder die große Show von Cristiano Ronaldo im EM-Finale. Unterhaltsam, informativ und mit im deutschen Fernsehen bislang noch nicht ausgestrahlten Bildern lässt sich die Europameisterschaft noch einmal erleben. Dabei werden die Ausschreitungen russischer Hooligans sowie die Randale kroatischer Ultra-Gruppierungen genauso aufgearbeitet wie der Umgang mit der allgegenwärtigen Terror-Gefahr. Ein Rückblick, der den Fußball von all seinen schönen und auch schlechten Seiten zeigt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Sport '16