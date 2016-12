RBB 20:15 bis 21:45 Dokumentation Dieter Hallervorden - Ein Mann mit Humor und Tiefgang D 2015 HDTV Merken Er ist einer der ganz großen, der populärsten und der vielfältigsten Entertainer, die Deutschland zu bieten hat: Dieter Hallervorden. Der Mann, den viele einfach Didi" nennen, feierte am 5. September 2015 seinen 80. Geburtstag. Seine Karriere war alles andere als vorhersehbar: 1935 in Dessau geboren, verdankt er es der besonderen Hartnäckigkeit seines Vaters, dass er nach der 8. Klasse nicht eine Lehre in einem volkseigenen Betrieb machen muss, sondern weiterhin zur Schule gehen darf. Nach dem Abitur beginnt er, Romanistik in Ost-Berlin zu studieren, verhält sich aber nicht ganz systemgetreu und flieht nach West-Berlin. Dort setzt er sein Studium mit den zusätzlichen Fächern Theaterwissenschaften und Publizistik fort und hat die Idee, eine journalistische Laufbahn einzuschlagen. Die Schauspielerei ist eher ein Zufallsprodukt. Um Leute kennenzulernen, schließt er sich einer französischsprachigen Theatergruppe an und entdeckt seine Leidenschaft für den Beruf, die ihn bis heute nicht ruhen lässt. Mit großer Leidenschaft betreibt Dieter Hallervorden noch heute zwei Theater in Berlin, Die Wühlmäuse" und das Schlosspark Theater". Er ist ein wandelbarer Künstler und ein Perfektionist, der nahbar und voller Energie auf der Bühne und vor der Kamera steht - eine beeindruckende Persönlichkeit. Der Film zeigt den sympathischen und ernsthaften Menschen und die schönsten Szenen aus seinem umfangreichen mehr als 50 Jahre umfassenden künstlerischen Werk. Angefangen bei seinen ersten Auftritten als politischer Kabarettist in den 60er Jahren, über seine Rollen als Bösewicht im Skandal-Fernsehfilm Das Millionenspiel" und in Der Springteufel", als legendärer Komödiant in der Kult-Serie Nonstop Nonsens", seine Rückkehr zum Kabarett mit Hallervordens Spottlights". Und großartig seine Rollen als berührender Charakterdarsteller in den Kinofilmen Sein letztes Rennen" und Honig im Kopf". Zu Wort kommen Kollegen und Weggefährten von Dieter Hallervorden, u. a. Eckart von Hirschhausen, Til Schweiger, die Schauspielkolleginnen Brigitte Grothum und Franziska Troegner, die Kabarettisten Gabi Decker, Frank Lüdecke und Hans Scheibner und sein jüngster Sohn Johannes Hallervorden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dieter Hallervorden - Ein Mann mit Humor und Tiefgang Regie: Cornelia Quast