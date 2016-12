RTS Deux 04:50 bis 05:35 Sonstiges Chez Simone et Patricia Stereo Untertitel Merken Depuis plus de 50 ans, Simone Favre, Fribourgeoise d'origine, tient un kiosque au c?ur de la petite ville du Locle. Connue par tous les habitants de la région, son magasin est devenu un lieu d'échanges où chacun est accueilli avec chaleur. Désormais secondée par sa fille Patricia, Simone, malgré ses 86 ans, ouvre son commerce à cinq heures du matin six jours sur sept et ne prend jamais de vacances. Et toute la journée, le lieu ne désemplit pas. Les clients aiment cet endroit hors du temps où l'on sait encore prendre le temps d'écouter. Simone et Patricia ne sortent pratiquement jamais de leur commerce. " Grâce à nos clients nous avons néanmoins le sentiment de voir défiler les saisons ; en hiver, avec la rudesse du climat, on les sent un peu ronchons alors qu'au printemps ils se montrent beaucoup plus gais, plus détendus. " In Google-Kalender eintragen