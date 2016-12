RTS Deux 01:40 bis 02:35 Sonstiges Outlander Une chanson pour Jamie USA 2015 Untertitel Merken Claire et Jenny partent à la recherche de Jamie pour le sauver de ses ravisseurs et rencontrent Murtagh, qui se joint à elles. Le trio emploie des tactiques inhabituelles pour arriver à leurs fins. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caitriona Balfe (Claire Randall) Sam Heughan (Jamie Fraser) Graham McTavish (Dougal MacKenzie) Laura Donnelly (Jenny Fraser) Douglas Henshall (Taran MacQuarrie) Steven Cree (Ian Murray) Duncan Lacroix (Murtagh Fraser) Originaltitel: Outlander Regie: Metin Hüseyin Drehbuch: Diana Gabaldon, Ronald D. Moore, Matthew B. Roberts Musik: Bear McCreary

