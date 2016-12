RTS Deux 18:35 bis 19:00 Trickserie Les Simpson L'indomptable USA 2006 Merken Bart et Milhouse, toujours à l'affût d'une bêtise à faire, réussissent à accéder à la chaufferie de l'école et provoquent l'explosion de tous les radiateurs. Le bâtiment est alors complètement ruiné par l'humidité. En guise de punition Skinner décide d'envoyer Bart dans un camp disciplinaire en pleine nature situé dans l'Oregon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Simpsons Regie: Nancy Kruse Drehbuch: James L. Brooks, Matt Groening, Sam Simon, Kevin Curran Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6