RTS Deux 11:05 bis 12:45 Trickfilm Arthur und die Minimoys F 2006 Stereo Untertitel Arthur est fasciné par les histoires que lui raconte sa grand-mère pour l'endormir: ses rêves sont peuplés de tribus africaines et d'inventions incroyables, tirées d'un vieux grimoire, souvenir de son grand-père mystérieusement disparu. En observant du plus près le précieux grimoire, Arthur s'aperçoit que son grand-père y a laissé des indices suggérant qu'un trésor est caché dans le jardin... Schauspieler: Freddie Highmore (Arthur) Mia Farrow (Arthurs Großmutter) Ron Crawford (Archibald) Penny Balfour (Arthurs Mutter) Doug Rand (Arthurs Vater) Adam LeFevre (Davido) Jean Bejote Njamba (Massaihäuptling) Originaltitel: Arthur et les Minimoys Regie: Luc Besson Drehbuch: Céline Garcia, Luc Besson Kamera: Thierry Arbogast Musik: Eric Serra Altersempfehlung: ab 6