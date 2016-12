Silverline 02:20 bis 03:55 Horrorfilm Truth or Dare GB 2012 20 40 60 80 100 Merken Auf einer Party beschließen Chris und seine Clique, dem schüchternen Außenseiter Felix übel mitzuspielen. Beim Partyspiel Wahrheit oder Pflicht wollen sie Felix vor allen bloßstellen. Als die Situation eskaliert, verlässt Felix gedemütigt und in Tränen aufgelöst die Party. Ein Jahr später erhalten Chris und seine Freunde überraschend eine Nachricht von Felix, der sie alle zu seinem Geburtstag in seinem Elternhaus auf dem Land einlädt. Am Ziel angekommen, erwartet die Gäste jedoch nicht Felix, sondern sein Bruder Justin. Weder Chris noch seine Freunde ahnen, dass es sich beim sympathisch auftretenden Justin um einen alles andere als netten Gastgeber handelt. Justin verfolgt seinen eigenen Plan, für welchen er bereit ist, über Leichen zu gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Kane (Felix) Liam Boyle (Paul) Jack Gordon (Chris) Florence Hall (Gemma) Jennie Jacques (Eleanor) Alexander Vlahos (Luke) Jason Maza (Jonesy) Originaltitel: Truth or Die Regie: Robert Heath Drehbuch: Matthew McGuchan Musik: Richard Pryn Altersempfehlung: ab 18

