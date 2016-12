Silverline 22:05 bis 23:15 Horrorfilm Horny House of Horror J 2010 20 40 60 80 100 Merken Die drei Freunde Nakazu, Uno und Toshida lassen es sich gut gehen. Alle drei sind angetrunken und erfreuen sich ausgelassener Stimmung, als sie sich spontan dazu entscheiden dem Bordell Shogun einen Besuch abzustatten. Uno und Toshida finden im Shogun jeweils schnell eine willige Sex-Gespielin, mit der sie aufs Zimmer verschwinden, während der schüchterne Nakazu alleine zurückbleibt. Als Nakazu plötzlich die markerschütternden Todesschreie seiner beiden Freunde vernimmt, ist es für ihn der Beginn eines bizarren und blutigen Albtraums, aus dem es kein entrinnen zu geben scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Asami (Nonoko) Yûya Ishikawa (Nakatsu) Miyavi Matsunoi (Nagisa) Takashi Nishina (First victim) Demo Tanaka (Boss Shitaragi) Originaltitel: Fasshon heru Regie: Jun Tsugita Drehbuch: Jun Tsugita Musik: Pirania Gakudan Altersempfehlung: ab 18