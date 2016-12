Silverline 20:15 bis 22:05 Actionfilm Muay Thai Chaiya THAI 2007 20 40 60 80 100 Merken Die drei Freunde Piak, Pao und Samor wachsen zusammen in einem kleinen, direkt am Strand gelegenen Dorf in Thailand auf. Sie alle trainieren die fast ausgestorbene und geheime Kampfsportart Muay Thai Chaiya. Sie alle haben einen gemeinsamen Traum: Einmal der beste Kämpfer im Ring zu sein. Um ihren Traum zu verwirklichen, reisen sie nach Bangkok. Während sich der rebellische Piak mit der Unterwelt einlässt und immer mehr zum Schatten seiner selbst wird, schafft Pao den Aufstieg als gefeierter Muay Thai Kämpfer. Doch schon bald stehen sich die Freunde als Feinde gegenüber. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Akara Amarttayakul (Piak) Sonthaya Chitmanee (Sa-maw) Don Ferguson (Diamond Sullivan) Saengthong Gate-Uthong (Whan) Prawit Kittichantheera (Kraengseuk) Phreeta Kongpetch (Sriprai) David La Haye (Carlos) Originaltitel: Chayia Regie: Kongkiat Khomsiri Drehbuch: Kongkiat Khomsiri Altersempfehlung: ab 18