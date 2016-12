Silverline 13:00 bis 14:30 Drama Shades of Decadencia MEX 2015 Nach einer Vorlage von Joaquin Rodriguez 20 40 60 80 100 Merken Als die hübsche Anabel beinahe auf der Straße totgefahren wird, regiert sie zunächst empört. Dann jedoch verkehrt sich der Zorn ins Gegenteil, denn erstens ist das Fahrzeug ein cremefarbener Porsche, und zweitens scheint sein Besitzer, der überaus attraktive Oskar, aufrichtiges Interesse an ihrer Person zu zeigen. Anabel lässt sich auf einen Flirt ein und muss feststellen, dass Oskar allerhand versteht von der Kunst, Damen auf Touren zu bringen. Doch je mehr sie auf tollkühne Spiele eingeht, um so mehr vermisst sie emotionale Tiefe. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Nataly Umaña (Anabel) Alejandro Estrada (Oskar) Juan Pablo Castañeda (Rayan) Samantha Godoy (Claudia) Orlando Ramos Becerra (Oskar Niño) Originaltitel: Decadencia Regie: Joaquin Rodriguez Drehbuch: Joaquin Rodriguez Musik: Pavlo Castañeda Vazquez, Carlos Ariel Castillero Altersempfehlung: ab 16