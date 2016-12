Silverline 11:30 bis 13:00 Actionfilm Night Train USA, D, RUM 2009 20 40 60 80 100 Merken In einem Zugabteil findet der Spirituosen-Vertreter Pete zusammen mit der Medizinstudentin Chloe und dem Schaffner Miles eine Leiche, die in ihrer Hand ein geheimnisvolles Kästchen mit wertvollen Edelsteinen hält. Unter den dreien entsteht schnell der Plan, die Leiche verschwinden zu lassen, um den Erlös unter sich aufzuteilen. Doch die Habgier eines jeden einzelnen um das begehrte und mysteriöse Kästchen spielt sie alle gegeneinander aus. Schon bald eskaliert die Situation und es entbrennt ein schonungsloser Kampf, bei dem jeder bereit ist, für seinen Wohlstand über Leichen zu gehen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danny Glover (Miles) Leelee Sobieski (Chloe) Steve Zahn (Pete) Matthias Schweighöfer (Frankie) Takatsuna Mukai (Hiro) Togo Igawa (Yamashita) Geoff Bell (Kriminalbeamter) Originaltitel: Night Train Regie: Brian King Drehbuch: Brian King Kamera: Christopher Popp Musik: Henning Lohner Altersempfehlung: ab 16