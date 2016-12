N24 Doku 20:15 bis 21:15 Magazin Welt der Wunder Vitamin C, Nasenspray und Co.: Was sind die bekanntesten Irrtümer über Erkältungskrankheiten? Vitamin C, Nasenspray und Co.: Was sind die bekanntesten Irrtümer über Erkältungskrankheiten? D 2015 Merken Alljährlich grassiert in Deutschland die Erkältungswelle. Viele schwören bei Husten, Schnupfen oder Heiserkeit auf bestimmte Hausmittel oder rezeptfreie Medikamente - doch ist deren Nutzen tatsächlich so groß? Außerdem: Technologische Revolution - wie wird die Nanotechnologie unseren Alltag verändern? Alternativmedizin - wie können Blutegel Krankheiten heilen? Individuelle Motorik - was können die Bewegungen des Menschen über seinen Hormonstatus verraten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder