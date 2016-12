N24 Doku 18:15 bis 19:05 Dokumentation Rätsel der Vergangenheit: Die Apokalypse USA 2015 Merken Szenarien über das Ende der Welt sind so zahlreich, wie die unterschiedlichen Kulturen, denen sie entstammen: Das Zerreißen des Universums, die extreme globale Abkühlung oder ein Meteoriteneinschlag sind nur einige davon. Doch wie bald steht uns die Apokalypse wirklich bevor? Und anhand welcher Vorzeichen werden wir sie erkennen? Astronomen stellen die Theorien auf den wissenschaftlichen Prüfstand und erklären mögliche verhängnisvolle Ereignisse innerhalb des Universums. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Universe: Ancient Mysteries Solved