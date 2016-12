N24 Doku 06:15 bis 07:00 Dokumentation Die Foodtruckerin - Es gibt Kartoffeln! D 2016 Merken Die Kartoffel: Zweifellos eins der wichtigsten Grundnahrungsmittel der Welt und dank der Mischung verschiedener Ballaststoffe das optimale Lebensmittel. Bei der korrekten Zubereitung kann sie den Nährwert von Fleisch sogar übersteigen. Doch mit einem besonderen Geschmack sticht sie nicht wirklich hervor und eine Vielfalt bei der Zubereitung sucht man auch vergebens. In dieser Folge will Felicitas Then genau das Gegenteil beweisen und zeigt, was die Erdknolle alles zu bieten hat. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die Foodtruckerin

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 315 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 75 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 75 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 75 Min.