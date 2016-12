n-tv 18:30 bis 19:00 Dokumentation Das ist mein Florida D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Schauspieler Michael Roll macht sich in einer neuen Folge "Das ist mein" auf in den Sunshine-State Florida. Ihn zieht es in die Golfküsten-Metropole Tampa sowie auf die benachbarte Insel Anna Maria Island. Nach der Erkundung Tampas mit einem Wasserfahrrad, erwartet ihn Anna Maria Island mit atemberaubenden Sandstränden und einer unvergleichlichen Tier- und Pflanzenwelt. Bei seinem ausführlichen Streifzug über die Insel packt ihn das karibische Flair. Wo ließe es sich besser entspannen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das ist mein Florida