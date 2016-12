n-tv 15:10 bis 16:00 Dokumentation Berüchtigte Geheimbünde - Der Ku Klux Klan GB 16:9 HDTV Live TV Merken Der Ku Klux Klan ist die bekannteste extreme Gruppe in den Vereinigten Staaten von Amerika. Der Klan hatte einst eine Million Mitglieder, heute ist er stark dezimiert. Und trotzdem gehen die Märsche der Anhänger und ihre Kreuzverbrennungen weiter. Wer sind die Menschen, die den Klan unterstützen? Und was sind ihre Beweggründe? Die n-tv Dokumentation zeigt Mitglieder, Machenschaften und die Auswirkungen, die der Ku Klux Klan in den letzten 150 Jahren hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Inside Secret Societies