n-tv 12:10 bis 13:00 Dokumentation Berüchtigte Geheimbünde - Die Bruderschaft von Zion GB 16:9 HDTV Live TV Merken Die Bruderschaft von Zion ist ein sagenumwobener Geheimbund, der angeblich seit dem 12. Jahrhundert besteht. Doch was hat die Organisation mit der Realität und Dan Browns "Da Vinci Code" damit zu tun? Was bezwecken die Mitglieder? Die n-tv Dokumentation lässt zwei Mitglieder der Bruderschaft zu Wort kommen. Sie sprechen über ihre Geheimnisse, ihre Rolle in der Neuzeit und geben einen einzigartigen Einblick in ihren Verbund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Inside Secret Societies