n-tv 08:10 bis 09:00 Dokumentation Schlangen-Alarm -Giftige Gäste Schlangen-Alarm -Giftige Gäste SA 2013 16:9 HDTV Live TV Merken Es ist Sommer in Durban, Südafrika, und die Schlangenzeit hat Hochsaison. Die Hitze und Luftfeuchtigkeit treibt die Tiere in die Stadt und in die Gärten der Menschen. Um Schlangen und Bewohner voreinander zu schützen, sind die Schlangenjäger Simon und Nadine beinah Tag und Nacht unterwegs. Die n-tv Dokumentation zeigt ihre spannenden und zugleich gefährlichen Einsätze. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Snakes In the City

