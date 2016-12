RTL 04:15 bis 06:10 Liebesfilm Aus nächster Nähe USA 1996 Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Die junge Sally Atwater hat einen Traum: Sie will unbedingt ins Fernsehen und dort als unerschrockene Journalistin Karriere machen. Und für diesen Traum ist ihr fast jedes Mittel recht. Mit einem eigenen Demo-Band bewirbt sich die Casino-Angestellte bei sämtlichen TV-Sendern und hat schließlich Erfolg: Ein kleiner Lokalsender in Miami will Sally eine Chance geben. Dort hat auch der einstige Starreporter Warren Justice Unterschlupf gefunden und nimmt sich des Greenhorns an. Zwar vermasselt Sally den Start ihrer neuen Laufbahn gehörig, doch Justice hält an der jungen Frau fest und tatsächlich gelingt ihr unter seiner Anleitung der Aufstieg zur bekannten Nachrichtensprecherin. Über ihre Zusammenarbeit kommen sich die beiden auch privat näher, was Sally, genannt 'Tally', allerdings nicht daran hindert, ein Jobangebot bei einem größeren Sender in Philadelphia anzunehmen. Hat Sally geglaubt, mit ihrer Karriere ginge es stetig weiter bergauf auf, lernt sie nun die Schattenseiten der Branche kennen: Neid und Missgunst machen ihr das Leben schwer. Einziger Lichtblick, Warren folgt ihr an die Ostküste. Während eines Drehs in einem Gefängnis beginnen die Insassen mit einer Revolte - mittendrin Sally, die nun - "aus nächster Nähe" - das knallharte Reportleben kennenlernt und um ihr Leben fürchtet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Redford (Warren Justice) Michelle Pfeiffer (Sally 'Tally' Atwater) Stockard Channing (Marcia McGrath) Joe Mantegna (Bucky Terranova) Kate Nelligan (Joanna Kennelly) Glenn Plummer (Ned Jackson) James Rebhorn (John Merino) Originaltitel: Up Close & Personal Regie: Jon Avnet Drehbuch: Joan Didion, John Gregory Dunne Kamera: Karl Walter Lindenlaub Musik: Thomas Newman Altersempfehlung: ab 12