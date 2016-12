VOX 00:20 bis 01:20 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Verfolgt USA 2011 Dolby 16:9 HDTV Live TV Merken Ein aufstrebender Star am Broadwayhimmel, die junge Danielle Hynes, wird nachts im Park vergewaltigt. Schwer traumatisiert überlebt sie den Vorfall und schildert den Tathergang den Detectives Benson und Rollins. Rollins, die vor kurzem aus dem Süden des Landes nach New York versetzt wurde, erinnert sich an einen Serienvergewaltiger, der nach demselben Motiv vorging. Nachdem die Einheit des SVU das Fahndungsfoto des mutmaßlichen Täters herausgegeben hat, bekommen sie viele Hinweise aus der Bevölkerung, die auf den angesehenen Familienvater Gabriel Thomas schließen lassen. Obwohl dieser seine Unschuld beteuert, spricht der DNA-Test eine andere Sprache. In der Zelle begeht Gabriel einen Selbstmordversuch, der Detective Amaro an Gabriels Schuld zweifeln lässt. Von Gabriels Ehefrau erfahren die Ermittler, dass er als Junge adoptiert wurde. Benson und Amaro suchen Gabriels leibliche Mutter auf, die ihnen eröffnet, dass Gabriel einen eineiigen Zwillingsbruder hat. Haben sie etwa den falschen Bruder inhaftiert? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Olivia Benson) Danny Pino (Nick Amaro) Kelli Giddish (Amanda Rollins) Ice-T (Odafin "Fin" Tutuola) Diane Neal (A.D.A. Casey Novak) Francie Swift (A.D.A. Sherri West) Roxanna Hope (Janey Thomas) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Fred Berner Drehbuch: John Paul Roche Kamera: Michael Green Musik: Mike Post