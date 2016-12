VOX 23:05 bis 00:00 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Entführt USA 2010 Dolby 16:9 HDTV Live TV Merken Der Drittklässler Nicholas Olsen wird auf dem Rückweg von der Schule vor den Augen fassungsloser Passanten in einen Lieferwagen gezerrt und entführt. Doch obwohl es viele Augenzeugen des Vorfalls gibt, sind diese Benson und Stabler nicht gerade eine Hilfe: Denn jeder hat offenbar etwas anderes gesehen. Dennoch gelingt es den Ermittlern, den Halter des auffällig bunten Vans ausfindig zu machen: einen Mann, der als Clown auf Kindergeburtstagen auftritt. Überrascht müssen die Ermittler allerdings feststellen, dass dessen Fahrzeug längst stillgelegt wurde und nicht mehr gefahren werden kann. Der wahre Täter hat den Wagen und dessen Bemalung offenbar absichtlich kopiert, um auf der Straße unerkannt zu bleiben. Wenig später wird ein weiterer Lieferwagen gefunden, auf den die Beschreibung passt - dieser ist jedoch völlig ausgebrannt. Reste eines Schulbuchs im Inneren bestätigen den schrecklichen Verdacht, dass es sich um das Entführungsfahrzeug handelt, doch ist das Team ein wenig erleichtert, in dem völlig zerstörten Wrack immerhin keine Leiche zu finden. Die Familienverhältnisse des Jungen stellen Benson und Stabler jedoch vor ein Rätsel: Nicholas' Eltern leben seit längerem getrennt. In einem Prozess wurde das Sorgerecht seinem Vater, Paul Olsen, zugesprochen, da die Mutter, Dr. Sophie Gerard, als Anthropologin häufig auf Reisen ist und ihren Sohn gegen den Willen des Vaters mit nach China nehmen wollte. Angeblich sei sie ihrem Ehemann gegenüber zudem immer gewalttätiger geworden und soll ihn zuletzt sogar mit einer Axt bedroht haben. Sophie Gerard darf sich ihrem Sohn deshalb offiziell nicht mehr nähern. Eine Überwachungskamera auf dem Schulgelände beweist jedoch, dass sie diese Auflage zuletzt am Tag der Entführung verletzt hatte: Auf den Aufnahmen ist sie zu sehen, wie sie ihrem Sohn eine Art Talisman überreicht. In ihrer Wohnung stoßen die Ermittler außerdem auf einen französischen Pass für Nicholas und zwei One-Way-Flugtickets nach Peking. Unter dem Druck des Verhörs gibt Sophie Gerard schließlich zu, einen Spezialisten für Kinderrückführungen engagiert zu haben. Doch als Benson und Stabler diesen in einem abgelegenen Lagerhaus aufspüren, erwartet sie schon die nächste Überraschung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) BD Wong (Dr. George Huang) Tamara Tunie (Dr. Melinda Warner) Sharon Stone (A.D.A. Jo Marlowe) D.W. Moffett (Paul Olsen) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Peter Leto Drehbuch: Amanda Green, Daniel Truly Kamera: George Pattison Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 12