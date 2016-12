VOX 22:10 bis 23:05 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Erpresst USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Leiche der 25-jährigen Jenna Ludlow wird aus ihrer brennenden Wohnung geborgen. Alles deutet darauf hin, dass sie vergewaltigt wurde, aber Benson und Stabler entdecken bald, dass hier nichts so ist, wie es scheint. Jenna, die darauf aus war, sich einen reichen Mann zu angeln, hatte Vater und Sohn Pierson vom Kaffee-Imperium Bartlett in die Krallen bekommen. Nachdem sie von Vater Bartlett geschwängert worden war, hatte sie die beiden kräftig abgezockt. Für die Detectives ist klar, dass die Bartletts die Laus im Pelz loswerden wollten, aber war der Vater oder der Sohn der Kopf hinter dem Mord? Als ein verkohltes Schriftstück regeneriert werden kann, wird deutlich, dass Jenna die beiden Bartletts auch damit erpresst hat, Geschäftsgeheimnisse auszuplaudern. Novak sieht eine Chance, beide Bartletts wegen Verschwörung zum Mord anzuklagen. Der Prozess scheitert, weil sich eine Geschworene offenbar von Bartlett Senior hat bestechen lassen. Erst als Stabler durch Zufall erkennt, dass in Jennas Wohnung eine Kamera sein musste, mit der sie heimlich Bettszenen aufzeichnete, kommt Licht in die Sache, denn auch die letzte Szene, in der sie ermordet wird, ist aufgezeichnet. Sie entlastet die Bartletts und entlarvt ihre Verteidigerin Avery Hemmings, die seit der Collegezeit unsterblich in Pierson Junior verliebt ist und ihn seitdem heimlich verfolgt. Avery flieht auf das Dach des Gebäudes... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Diane Neal (A.D.A. Casey Novak) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) Adam Beach (Detective Chester Lake) B.D. Wong (Dr. George Huang) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Peter Leto Drehbuch: Jonathan Greene Kamera: George Pattison Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16