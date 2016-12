VOX 21:15 bis 22:10 Krimiserie Law & Order: Special Victims Unit Autorität USA 2008 2016-12-30 01:20 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken In einem Fast-Food-Laden durchsucht der Filialleiter eine junge Angestellte und hält sie nur mit einer Schürze bekleidet in seinem Büro fest. Angeblich auf Befehl eines gewissen Detective Milgram, der ihm am Telefon gesagt habe, sie hätte eine Kundin bestohlen. Doch wie sich herausstellt, gibt es gar keinen Detective Milgram. Über die Prepaid-Karte, die der Anrufer benutzt hat, stößt die Polizei auf den Toningenieur Merrit Rook. Da eine Überwachungskamera den vermeintlichen Anrufer gefilmt hat und eine Ähnlichkeit mit Mr. Rook besteht, wird er verhaftet. In einem spektakulären Prozess verteidigt er sich selbst, zerpflückt die Anklagepunkte von Staatsanwältin Novak - und wird freigesprochen. Durch die Berichterstattung der Medien wird er schnell bekannt und inszeniert mit einer wachsenden Anhängerschaft Aktionen gegen Autoritätsdenken und blinden Gehorsam. Doch Benson und Stabler geben nicht auf und finden heraus, dass er vor Jahren durch den Fehler eines Arztes Frau und Kind bei der Geburt verloren hat. Durch fingierte Drohanrufe eines Detective Milgram trieb er daraufhin den Arzt in den Selbstmord. Als Benson und Stabler ihn festnehmen wollen, werden die beiden zu Versuchspersonen seines letzten, vielleicht gefährlichsten Experiments. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Dann Florek (Captain Don Cragen) Richard Belzer (Sergeant John Munch) Ice-T (Detective Odafin "Fin" Tutuola) B.D. Wong (Dr. George Huang) Robin Williams (Merritt Rook) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: David Platt Drehbuch: Neal Baer, Amanda Green Kamera: George Pattison Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16