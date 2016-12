VOX 14:00 bis 15:00 Dokusoap Mein Kind, dein Kind - Wie erziehst du denn? Sabrina vs. Vivien D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die 35-jährige Sabrina aus Potsdam bezeichnet sich selbst als liberale Öko-Mutter. Tatsächlich geht ihre "Große" - die zweijährige Lia - in einen Waldkindergarten, und zuhause gibt es keine eindeutige Raumaufteilung: Bis auf Papa René schlafen Lia und ihre Schwestern Zoe und Ira mit Mama in einem Familienbett. Die 25-jährige Vivien dagegen, die mit ihrer ebenfalls zweijährigen Tochter Lea-Sophie und deren dreijähriger Schwester Chayenne in Berlin lebt und gerade einen Schulabschluss nach macht, legt viel Wert auf Privatsphäre und ist der Meinung, dass die Kinder in ihren eigenen Betten schlafen sollen. Die studierte Graphik-Designerin Sabrina lässt ihren Kindern viele Freiräume, sie sollen sich selbst ausprobieren. So hat sie zum Beispiel nichts dagegen, wenn die Kinder Wände, Möbel und Spielzeug bemalen oder sich selbst die Haare schneiden. Die ängstliche Vivien erzieht autoritär und reglementiert stark. Wenn die Kinder Wände bemalen, wird der "Schaden" mit Hilfe des "Verursachers" repariert. Kommen die beiden Mütter gemeinsam auf einen Nenner? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Kind, dein Kind - Wie erziehst du denn?