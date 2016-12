VOX 05:05 bis 05:50 Krimiserie CSI: NY Blutige Diamanten USA, CDN 2006 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Bei einem bewaffneten Überfall auf ein elegantes New Yorker Juweliergeschäft wird der stellvertretende Leiter des Geschäfts getötet. Die Täterinnen sind drei junge Frauen, die als Holly Golightly aus dem Spielfilm "Frühstück bei Tiffany" verkleidet waren. Sie können mit ihrer Beute unerkannt entkommen. Stella, Lindsay und Don stellen fest, dass der tödliche Schuss ein Unfall gewesen sein muss. Eine erste Spur führt zu Eve Demming, die versucht, eine der gestohlenen Halsketten zu versetzen. Es stellt sich jedoch heraus, dass Eve an dem Überfall nicht beteiligt war, sondern nur zum Zeitpunkt des Überfalls als Kundin im Geschäft war - und die günstige Gelegenheit für den Diebstahl der Halskette ausgenutzt hatte. Lindsay entdeckt auf der Halskette Blutspuren, die zu Natalie Ledermann führen. Doch die Ermittler finden Natalie tot vor: Sie wurde in ihrer eigenen Wohnung erschossen. Die Ermittler stoßen dort auf eindeutige Hinweise, dass Natalie eine der drei Hollys war. Offenbar sind Natalie und ihre beiden Komplizinnen Dana und Beth in das Visier von skrupellosen afrikanischen Diamantenhändlern geraten, weil sie bei dem Überfall auch Blutdiamanten aus dem Kongo geraubt hatten. Die Diamantenhändler entführen Dana, um die Rückgabe der Blutdiamanten zu erpressen. Das CSI-Team entscheidet sich für ein gewagtes Manöver: Bei der Übergabe der Diamanten soll Lindsay in die Rolle von Beth schlüpfen... In einem Abrisshaus wird die mumifizierte Leiche der jungen Pauline Rayburn gefunden. Ihr Mann, der Politiker Matthew Rayburn, hatte sie vor drei Wochen als vermisst gemeldet. Jessica und Mac untersuchen den Todesfall. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt den Politiker und will ihn am liebsten wegen Mordes anklagen, aber Mac kann zunächst keine entsprechenden Beweise liefern. Laut der vorläufigen Obduktion starb Pauline an einem Herzinfarkt. Doch Mac gibt sich damit nicht zufrieden und sucht weiter nach Beweisen dafür, dass die junge Frau keines natürlichen Todes gestorben ist. Bei einer erneuten Obduktion stellt sich heraus, dass Pauline vor ihrem Herzinfarkt brutal geschlagen wurde. In ihrem Gesicht finden sich Abdrücke eines auffälligen Claddagh Rings, eines traditionellen irischen Freundschafts- und Traurings... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Det. Mac Taylor) Melina Kanakaredes (Det. Stella Bonasera) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Anna Belknap (Detective Lindsay Monroe) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Eddie Cahill (Detective Don Flack) Robert Joy (Dr. Sid Hammerback) Originaltitel: CSI: NY Regie: Duane Clark Drehbuch: Peter M. Lenkov, Pam Veasey Kamera: Marshall Adams Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 493 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 223 Min. Ace Attorney

Drama

Tele 5 03:10 bis 05:15

Seit 123 Min. Universum

Dokumentation

3sat 04:30 bis 05:17

Seit 43 Min.