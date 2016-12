RTL II 16:55 bis 18:00 Dokusoap Die Straßencops West - Jugend im Visier Stalkerin verprügelt / Allein gelassen / Tochter demoliert Vaters Auto / Sohn als Geisel D 2016 16:9 HDTV Live TV Merken "Wenn jemand etwas gegen diese Verbindung einzuwenden hat, so spreche er jetzt ..." Worst Case im Standesamt: Melissa (20) torpediert die Trauung von Sherenne (28) und Steve (24) mit ungeheuerlichen Vorwürfen, es kommt zum Tumult. Hier können nur noch die Cops helfen! Andernorts vernehmen die Beamten das Opfer eines blutigen Raubüberfalls. Wirtin Cindy (43) wurde vom erst 14-jährigen Deniz mit einem Schnitzelklopfer niedergeschlagen. Die Beute: Essen. Der Grund dafür liegt auf der Hand, als die Polizei das Zuhause des Jungen und seiner Geschwister betritt. Die Zustände sind unbeschreiblich... Schlimm ist das Leben auch für Sina (15). Ihr Vater ist vor einem Jahr abgehauen. Nun glaubt sie, ihn in einem Auto zu erkennen. Zusammen mit einer schwangeren Frau. Die Schülerin rastet völlig aus. In Fall vier geht es um Leben und Tod. Devon (19) hat sich gewaltsam Sohn Luca (1) geschnappt, von dessen Mutter er getrennt ist. Das Kind soll bei ihm bleiben, um jeden Preis. Sonst bringt er sich um. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Straßencops West - Jugend im Visier