Verlorene Erinnerung D 2016

Wenn die eigene Hochzeit kurz bevorsteht, dann muss man doch noch einmal richtig feiern gehen! Zumindest findet das Lena (27). Als Begleitung für einen unvergesslichen Abend wählt sie Arbeitskollegin Vanessa (27) und Kumpel Daniel (27), den sie schon hundert Jahre kennt. Doch mit dem, was dann passiert, hätte niemand je gerechnet: Auf eine feucht-fröhliche Nacht folgt nicht nur ein Morgen mit Kopfschmerzen, sondern ein Erwachen, wie man es dem ärgsten Feind nicht wünscht. Lena findet sich halbnackt in der Partylocation wieder - mit Handschellen an ein Heizungsrohr gefesselt. Neben ihr: Daniel. Auch er praktisch unbekleidet und ohne jegliche Erinnerung an das, was geschehen ist. Noch bevor die völlig verstörte Braut-to-be ihrem Verlobten irgendein Wort der Erklärung liefern kann, hat Mike (27) bereits kompromittierende Fotos bekommen und geht auf Distanz. Lena ist am Boden zerstört: Wer hat ihr das alles nur angetan und warum?