RTL II 11:50 bis 12:50 Dokusoap Family Stories Denise Wesseln - mit einer Existenzgründung aus der Lebenskrise D 2014 Stereo 16:9 HDTV Denise (30) aus Münster ist unglücklich. Im Job verdient sie zu wenig Geld und in der Liebe geht schon lange nichts mehr. Nach einer gescheiterten Ehe ist die Supermarktverkäuferin frustriert. Ihr Leben soll und muss sich endlich ändern! Die passende Idee für eine etwaige Selbstständigkeit hat sie auch schon länger im Kopf, ist sich aber nicht sicher, ob sie es wagen soll. Ihre Geschäftsidee: Thementaschen, die in Notfällen aus der Patsche helfen. Ihre Freundin Janina und ihr Patenonkel Heinz unterstützen sie bei ihren Plänen. Heinz bietet ihr die nötige finanzielle Unterstützung an, während Janina Denise bei der Ideenfindung und der Werbung hilft. Mit viel Selbstvertrauen und guten Tipps aus dem Bekanntenkreis legt Denise los. Wird die Geschäftsidee ankommen? Originaltitel: Family Stories