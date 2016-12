RTL II 10:50 bis 11:50 Dokusoap Family Stories Teenie-Mütter (11) D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die 18-jährige Melek ist seit dreieinhalb Jahren mit ihrem Freund Jens (19) zusammen, als sie ungewollt schwanger wird. Die hübsche Halbtürkin ist wie vor den Kopf gestoßen, doch ihr Freund will das Baby sofort. Seit einigen Wochen leben die beiden zusammen in einer eigenen Wohnung und üben das Leben als werdende Eltern. In den letzten Wochen vor der Geburt verbringt das junge Paar die meiste Zeit bei Meleks Mutter Stella und die beiden Frauen werden immer aufgeregter. Nur einer behält wie immer die Ruhe: Jens, schließlich muss er das Baby ja auch nicht auf die Welt bringen... Jasmin (19) war bereits in der ersten Staffel von "Teenie-Mütter" zu sehen. Sie wurde vor eineinhalb Jahren Mutter des kleinen Finn. Sie versuchte als alleinerziehende Mutter Baby, Haushalt und Schule unter einen Hut zu bringen. Als sie kurz vor einem Burn Out stand, suchte sie Hilfe beim Jugendamt. Jetzt möchte sie einen Neuanfang wagen und wieder zur Schule gehen, während Finn bei einer Tagesmutter ist. Ihr Tag beginnt um 4:30 Uhr und alles zehrt erneut an ihren Kräften. Eine Betreuerin des Jugendamtes greift ihr mit Rat und Tat unter die Arme. Und schließlich ist da noch Sarah, ihre beste Freundin und Patentante des kleinen Finn. Die weiß, was Jasmin noch fehlt: ein Freund! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories