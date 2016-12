RTL II 08:50 bis 10:50 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Pitzi (23) und Desiree (23) die Familien D 2011 16:9 HDTV Live TV Merken Der 18-jährige Jan Hendrik aus Dortmund macht am liebsten jeden Tag Party. Zurzeit lebt er zwar vom üppigen Taschengeld seine Eltern, doch er hat klare Berufsvorstellungen: Der junge Mann möchte ein berühmter Star werden. Nachdem er schon in diversen Castingshows wenig erfolgreich sein Glück versucht hat, widmet er sich gerne dem Nachtleben in angesagten Locations. Immer dabei sind seine besten Freundinnen Melli (23) und Patricia, genannt Pitzi (23). Die sind selbstverständlich genauso stylish wie Jan. Geld ausgeben und gut aussehen hat bei dem Trio Priorität. Für Menschen, die dieses Streben nicht besitzen, haben sie kein Verständnis. Doch was passiert, wenn die Drei getrennt werden? Wird "Tauschmama" Jan bei seiner Gastfamilie zum Star oder wird der "Frauentausch" für ihn zum Riesenflop? Desiree ist Hausfrau und Mutter. Weil ihre Mutter 2008 verstarb, lebt die 23-Jährige mit ihrem Mann Marco (28) und ihrer Tochter Livia (4) immer noch bei ihrem Vater Klaus und ihren drei jüngeren Geschwistern. Und auch Klaus' neue Frau und das gerade geborene gemeinsame Baby leben hier. Das familieninterne Chaos in dieser Patchwork-Großfamilie niemanden. Alle halten fest zusammen und helfen sich gegenseitig. Mit dem Sammeln von Schrott bessern sie die Familienkasse auf. Hier nimmt man das Leben gelassen und ist zufrieden mit dem, was man hat. Jetzt tauschen Partyfan Jan und die bodenständige Desiree für einige Tage die Familie. Wie wird sich der modebewusste Jan in seiner Tauschfamilie schlagen, die auf Äußerlichkeiten gar keinen Wert legt? Und was erlebt Desiree bei Jans Freundinnen, die nie ungeschminkt aus dem Haus gehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch

