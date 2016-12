ONE 00:20 bis 01:20 Serien Die Erbschaft DK 2014 Live TV Merken Signes Pläne, großflächig Hanf anzubauen und nicht eine Familie zu gründen, stoßen bei Andreas auf Unverständnis - er trennt sich von ihr.Gro sieht sich schweren Herzens gezwungen, das letzte Werk ihrer Mutter, den 'Schnabel', an einen russischen Interessenten zu verkaufen, um die Kaution für Emil bezahlen zu können. Denn Emil wurde verhaftet und sitzt in Thailand im Gefängnis. Er hatte das Resort gegen den Willen seines Associés weit unter Wert verkauft, um seine Schulden begleichen zu können. Dieser rächte sich mit einer Anzeige wegen Drogenbesitzes ... Als ein zweiter Interessent Gro signalisiert, den "Schnabel" für eine Dauerausstellung erwerben zu wollen, hat Robert die Idee, unter die Kunstfälscher zu gehen und einen zweiten "Schnabel" zu gießen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Trine Dyrholm (Gro Grønnegaard) Carsten Bjørnlund (Frederik Grønnegaard) Mikkel Boe Følsgaard (Emil Grønnegaard) Marie Bach Hansen (Signe Larsen) Kirsten Lehfeldt (Lone Ramsbøll) Jesper Christensen (Thomas Konrad) Kenneth M. Christensen (Andreas Baggesen) Originaltitel: Arvingerne Regie: Louise N. D. Friedberg Drehbuch: Maja Jul Larsen, Maya Ilsøe Kamera: Erik Molberg Hansen Musik: Magnus Jarlbo, Sebastian Öberg Altersempfehlung: ab 12