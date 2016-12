ONE 21:15 bis 22:50 Komödie Jesus Henry Christ USA 2012 Stereo 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Henry James Herman ist alles andere als ein normaler Junge. In der Schule kommt es ihm vor, als wäre er zum Außenseiter geboren, denn die Kinder können den hochbegabten und mitunter äußerst altklugen Henry einfach nicht verstehen. Abneigung ist da eine ganz natürliche Folge. Henrys Intellekt geht mit seinen jungen zehn Jahren sogar so weit, dass er eigene Manifeste und Essays über die Natur der Wahrheit schreibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Sheen (Dr. Slavkin O'Hara) Toni Collette (Patricia Herman) Jason Spevack (Henry James Herman) Samantha Weinstein (Audrey O'Hara) Frank Moore (Stan Herman) Aaron Abrams (Tanner Stewart) Melyssa Ade (Kindergärtnerin) Originaltitel: Jesus Henry Christ Regie: Dennis Lee Drehbuch: Dennis Lee Kamera: Daniel Moder Musik: Simon Taufique, David Torn Altersempfehlung: ab 12