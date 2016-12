ONE 18:15 bis 19:05 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 211 D 2006 Stereo Live TV Merken Laura lässt sich nicht so einfach von Christian abspeisen - er hat sich in zu viele Unstimmigkeiten verwickelt, als dass sie ihm so einfach blind vertrauen kann. Alexander bemerkt, dass die Beziehung zwischen Laura und Christian im Argen liegt, aber beide sind nicht bereit, darüber mit ihm zu reden. Als er Laura zu einer Aussprache bestellt, kommt Helen dazu. In der falschen Annahme, Laura wolle Alexander ihren Verführungsversuch bei Christian enthüllen, geht Helen in die Offensive und stellt einfach die Wahrheit auf den Kopf: Christian habe versucht, sie zu verführen. Und sie habe mit Christian geschlafen... Maxim beteuert Miriam seine Liebe und will mit ihr zusammen nach München gehen. Während Miriam auf Wolke sieben schwebt, sind Werner und Barbara alles andere als begeistert. Noch dazu verdeutlicht Maxim Barbara unter vier Augen, dass er sie durchschaut. Barbara und Werner sind sich schnell einig, dass Maxim am Fürstenhof bleiben muss, damit sie ihn unter Kontrolle behalten. Der Hotelchef versucht vergeblich, Maxim mit seiner alten Arbeitsstelle zu ködern, doch der blockt ab. In höchster Not greift Barbara ein und bietet Maxim eigenmächtig die Stelle des Restaurantleiters an. Quirin und Almuth haben sich versöhnt. Doch als Quirins Frau Margot auftaucht, droht neuer Ärger. Margot und Almuth fangen sofort an zu streiten. Alfons erkennt, dass die beiden Frauen ein schwerwiegendes Problem miteinander haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Inez Björg David (Miriam von Heidenberg) Isabella Jantz (Marie Sonnbichler) Miriam Krause (Helen Marinelli) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Bruni Löbel (Almuth von Thalheim) Christof Arnold (Christian Deville) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Markus Schmidt-Märkl, Klaus Knoesel Drehbuch: Brigitte Drodtloff