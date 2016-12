ONE 14:00 bis 15:30 Show Die größten Musik-Legenden - Von John Lennon bis Roy Black D 2016 2017-01-02 08:45 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken sofort Erinnerungen an Musikerinnen und Musiker, die zu früh von uns gegangenen sind. Allein in diesem Jahr trauerten Fans hierzulande und auf der ganzen Welt um Musikgrößen wie David Bowie, Prince oder auch Roger Cicero. Vielleicht hat gerade auch der frühe Tod neben ihrem besonderen Talent viele Sängerinnen und Sänger erst zu Legenden gemacht - wie beim sogenannten 'Club 27'. Dazu gehören u.a. neben Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin und Schlagersängerin Alexandra auch spätere "Mitglieder" wie Kurt Cobain und zuletzt Amy Winehouse. Gepaart mit schicksalhaften Umständen wie Drogen, Selbstmord oder Unfall hat dies zu einer regelrechten Mythenbildung und bis heute anhaltenden Faszination beigetragen. Es sind immer wieder gerade bei den Rock- und Pop-Stars im Rampenlicht häufig Todesfälle, die nahelegen, dass Ruhm, Erfolg und Popularität eben auch ihre dunklen Schattenseiten haben: John Lennon wurde von einem fanatischen Fan erschossen, Michael Jackson starb an einer Überdosis starker Betäubungsmittel, Rex Gildo nahm sich das Leben. Triumph und Tragik liegen offensichtlich ganz dicht beieinander. Zum Glück sind diese Musik-Idole nicht ganz gegangen - denn was bleibt, sind nicht nur die Erinnerungen an sie, sondern vor allem ihre Musik, die sie unsterblich macht. Legenden, ihre schönsten Lieder und größten Erfolge, kommentiert von Jürgen Drews, Sebastian Krumbiegel, Martina Eßer, Arnd Zeigler, Henning Krautmacher u.v.m. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Jürgen Drews, Sebastian Krumbiegel, Martina Eßer, Arnd Zeigler, Henning Krautmacher Originaltitel: Die größten Musik-Legenden