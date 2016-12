ONE 06:15 bis 06:45 Magazin Streetphilosophy Camus - Bestimme dein Schicksal Camus: Bestimme dein Schicksal D 2015 2016-12-31 08:30 Merken Was taugt noch als Guideline fürs Leben? Das fragt sich Wahl-Berliner Jonas stellvertretend für die Generation Y im neuen Format 'Streetphilosophy'. In der ersten Folge begibt Jonas sich in die Welt der Existenzialisten. Die Maxime, die er überprüft, lautet: "Bestimme dein Schicksal" - Albert Camus' Forderung, die alleinige Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jonas Bosslet Originaltitel: Streetphilosophy Regie: Dominik Bretsch, Simon Hufeisen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 316 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 76 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 76 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 76 Min.