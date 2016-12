tagesschau24 02:20 bis 02:50 Magazin SachsenSpiegel Vorbereitungen auf Silvesternacht / Rückblick auf 2016 in Sachsen D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Vorbereitungen auf Silvesternacht / Rückblick auf 2016 in Sachsen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anja Koebel Originaltitel: SachsenSpiegel