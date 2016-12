RTL NITRO 16:50 bis 17:40 Actionserie Walker, Texas Ranger Zwischen den Fronten USA 1995 2017-01-02 12:50 Live TV Merken Einer von Walkers besten Karateschülern schließt sich einer Straßengang an, um seinen Bruder zu rächen, der bei einer Schiesserei schwer verletzt wurde. Walker bemüht sich, die sinnlose Eskalation von Gewalt zu stoppen und findet schnell heraus, dass der Anschlag von der Gang inszeniert wurde, um seine Schüler enger an die Bande zu binden. Als seine Appelle an die gegnerische Gang, nicht auf die Provokation einzugehen, nichts bewirken, stellt sich Walker unbewaffnet zwischen die beiden verfeindeten Gangs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Clarence Gilyard (James Trivette) Noble Willingham (C.D. Parker) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Judson Mills (Francis Cage) Cynthia Dorn (M.E. Mary Williams) Art Chudabala (Guzman) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Tony Mordente Drehbuch: Galen Thompson, Leslie Greif, Paul Haggis, Christopher Canaan, Gordon T. Dawson Musik: Christopher L. Stone