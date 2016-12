SWR 03:45 bis 04:15 Comedy Binger Comedy Nights Tobias Mann D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Wie es sich für einen Mainzer gehört, begann Tobias Manns Humor-Laufbahn in der Mainzer Fastnacht. Von der Bühne des Klassikers "Mainz bleibt Mainz" wagte er vor gut zehn Jahren den Sprung auf die kleinen und großen Kleinkunstbühnen des Landes und ist seitdem zu einem der gefragtesten deutschen Kabarettisten geworden. Der Komiker, Satiriker und Musiker begeistert überall in Deutschland das Publikum mit Schlagfertigkeit, Witz, Tempo, Vielseitigkeit und einer eindrucksvollen Performance. Von Deutschem Kleinkunstpreis bis Salzburger Stier hat er die renommiertesten Comedy - und Kabarettpreise eingesammelt und ist natürlich auch Dauergast der einschlägigen deutschen Fernsehformate. Bei den "Comedy Nights" legt Mann den Turbogang ein und setzt mit Ausschnitten aus seinem aktuellen Programm ein absolutes Highlight. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Binger Comedy Nights

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 418 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 228 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 148 Min. Was Mädchen wollen

Komödie

RTL 02:30 bis 04:15

Seit 88 Min.