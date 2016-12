SWR 22:00 bis 23:30 Talkshow Nachtcafé Markenzeichen Dialekt D 2016 Stereo Dolby Untertitel 16:9 HDTV Merken "Du, ganga mer gschwend a Bierle zischa?" Wenn der Schwabe seinen neuen norddeutschen Kollegen nach Feierabend in die Eckkneipe einladen will, dann ist die erste spontane Reaktion ein irritiertes Stirnrunzeln. Für die Einen ist er eine Liebeserklärung an die Heimat, für Andere das Grauen: Der Dialekt. Bei uns wird gebabbelt, geschwätzt und geschnackt. Eines ist aber sicher: Lokalkolorit polarisiert. "Höma, wenne dat probieren tus, dann bisse vonne Socken!" Wenn der Ruhrpottler von seinem "Möhrenunternander mit Frikadelle" schwärmt, dann stellen sich bei dem ein oder anderen die Ohren quer. Wenn die Sächsin nach "Taschentiescher" oder einem "Bliemchenkaffee" fragt, kann es gut sein, dass das Gegenüber erst mal "gor nüscht" versteht. Der Franke wiederum macht aus einem Croissant ein "Hörnla", die Konservendose heißt bei ihm "Biggsnfudda". Wer im breiten Dialekt unterwegs ist, muss mit Verständigungs- und Akzeptanzschwierigkeiten rechnen. "Markenzeichen Dialekt" - darum geht es im Nachtcafé. Diesmal kommen die Nachtcafé-Gäste aus allen Ecken Deutschlands - ein Gipfeltreffen in dialektaler Reinform. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Harald Schmidt (Exilschwabe), Margit Sponheimer (Mainzer Fastnachtsikone), Melanie Müller (sächsische Dschungelcamp-Königin), Yared Dibaba (Plattdeutsch-Fan), Christoph Sonntag (Ur-Schwabe), Andrea Wittmann (bayerische Jodel-Weltmeisterin), Ariane Williko Originaltitel: Nachtcafé