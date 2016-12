SWR 18:50 bis 19:20 Regionales direkt dabei Die Wacks im Winter - Familienleben auf dem Bauernhof (2/4) D 2015 Stereo 16:9 Merken Winter bei den Wacks, da hat jeder seinen Job. Kuhflüsterer Jochen treibt zusammen mit seinem jüngsten Bruder Simon und Papa Wack die Rinder von der Weide in den Stall. Erlebnisbauer Daniel rüstet seine Bienen und Schafe für die kalte Jahreszeit und freut sich über den Besuch seiner neuen Liebe Sabrina aus der Schweiz. Mama Wack managt die Weihnachtsdekoration am und im Haus und natürlich wird zusammen gebacken und gebastelt. Die Adventszeit ist aber auch Zeit der Besinnung, eine besondere Zeit für die christlich geprägte Familie. Es ist also wieder jede Menge los auf dem Biobauernhof. "Die Wacks - Leben auf dem Bauernhof im Winter", Teil 2 unsere Dokusoap in "direkt dabei" am Freitag, 30. Dezember, um 18.50 Uhr im SR Fernsehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: direkt dabei