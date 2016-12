SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch: Was meinen Sie? / Abenteuer Haushalt: Sonntagskuchen - Gefüllte Glücksschweine / Gute Reise Ausflug: Markus als Flugakrobat / Filmbeitrag Staunen im Südwesten: 2016 von hinten - Satirischer Jahresrückblick / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Promi-Klatsch / Musik aus dem Südwesten D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Tagesgespräch - Was meinen Sie? Zuschauermeinungen zu aktuellen Themen werden live am Telefon abgefragt Abenteuer Haushalt: Sonntagskuchen Gefüllte Glücksschweine Mit Claudia Hennicke-Pöschk, Konditormeisterin aus Zuzenhausen Es muss ja nicht immer das Glücksschwein aus Marzipan sein, dachte sich Konditormeisterin Claudia Hennicke-Pöschk und zeigt ihr Rezept eines gefüllten Hefeteig Schweinchens. Gute Reise Ausflug: Markus als Flugakrobat Schon seit Menschengedenken träumt der Mensch vom Fliegen. Unser Reporter möchte herausfinden, wie es sich anfühlt, wenn er selbst in die Luft abhebt. Dafür trifft er sich mit einem Fluglehrer vom Hängegleiterclub Einkorn. Nimmt Markus die persönliche Herausforderung an, den Blick auf die Schwäbisch Haller Landschaft aus der Vogelperspektive zu erleben, oder verlässt ihn am Ende doch der Mut? Filmbeitrag Staunen im Südwesten: 2016 von hinten: Satirischer Jahresrückblick Der Jahresrückblick gehört zu Silvester wie Sekt und gute Vorsätze. Doch statt versonnen zurück zu schauen und die Höhepunkte des Jahres Revue passieren zu lassen, darf in der "Rosenau" in Stuttgart herzhaft gelacht werden. "2016 von hinten" heißt es im doppelten Sinne, wenn die Kabarettisten Pierre M. Krause, Christine Prayon, Rolf Miller, Özcan Cosar und Andi Kraus das zu Ende gehende Jahr auf der Bühne reflektieren. Hinter den Kulissen gehen die Gespräche weiter - und das Publikum ist live dabei. Das SWR Fernsehen sendet "2016 von hinten - Jahresrückblick aus der Rosenau" am Freitag, 30. Dezember, von 23.30 bis 0.30 Uhr. Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Promi-Klatsch Mit Kristina Hortenbach, Kaffee oder Tee Promireporterin Kristina Hortenbach berichtet von Neuigkeiten aus der Welt der Reichen, Schönen und den Royals. Musik aus dem Südwesten Mit der MusikgruppeThe Shoo-Shoos aus Freiburg The Shoo-Shoos sind eine sechsköpfige Swing-Comedy-Truppe und seit 2010 deutschlandweit unterwegs und bekannt. Die Freunde April, Svanhild, Maria, Spikey, Tony und Buddy sind inzwischen ein eingeschworenes Musiker- und Komödianten-Team. Die Charaktere werden dargestellt von: Anna Boethius, Juliane Hollerbach, Dina Salák, Philipp Kailer, Michael Tiefenbeck und Beni Reimann. The Shoo-Shoos kommen aus der Tradition der klassischen Musikkomödien, die mit Gesang, Tanz, Slapstick, temporeichen Dialogen und Szenenwechseln ein mitreißendes, musikalisches Theater erschaffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Heike Greis Gäste: Gäste: Claudia Hennicke-Pöschk (Konditormeisterin aus Zuzenhausen), Kristina Hortenbach (Kaffee oder Tee Promireporterin), The Shoo-Shoos (Musikgruppe aus Freiburg) Originaltitel: Kaffee oder Tee