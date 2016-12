SWR 15:15 bis 16:00 Dokumentation Handwerkskunst! Wie man ein Buch bindet D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Das jahrhundertealte Buchbinderhandwerk geht auf die Mönche zurück - seit dem 15. Jahrhundert gibt es das "bürgerliche Buchbinden". Buchbindermeister Johannes Schneider zeigt Schritt für Schritt, wie in seiner 125 Jahre alten Mainzer Buchbinderei ein Buch mit den Händen gebunden wird. In der Handbuchbinderei fertigt Johannes Schneider Einzelstücke und kleine Serien - von einfachen Broschüren bis zu Lederprachtbänden. Für private Sammler restauriert und repariert er historische Bücher. Das Goldene Buch der Stadt Mainz hat er gebunden - auch für den Papst war er schon tätig. Rund 30 Arbeitsschritte sind nötig, um einem Papierstapel zu binden und mit einem Lederdeckel zu einem kleinen Kunstwerk zu verbinden. Auch in digitalen Zeiten werden heute noch Familienchroniken, Heftsammlungen und wertige Bücher in kleinen Auflagen für Buchliebhaber liebevoll hergestellt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Handwerkskunst!