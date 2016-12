SWR 09:15 bis 10:00 Dokumentation Der Südwesten von oben Unsere Schlösser D 2014 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Tausende Burgen und Schlösser thronen im Südwesten, Zeugnisse der Kleinstaaterei und des Konkurrenzkampfes zwischen den einstigen Feudalherrschern. Los geht der Rundflug in der Eifel auf dem Schieferdach von Schloss Bürresheim. Am Deutschen Eck in Koblenz erinnert die Preußen-Festung Ehrenbreitstein an die kriegerischen Ursprünge. Im Mittelrheintal entstammt die Marksburg in Braubach als einzige in dieser Gegend dem Mittelalter. Flussaufwärts geht es zur Burg Pfalzgrafenstein und mit einem Schlenker an die Saar zu Schloss Saareck. Auf Schloss Mainau am Bodensee endet die Reise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Südwesten von oben

