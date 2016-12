TLC 04:55 bis 05:45 Dokusoap LA Ink - Tattoos fürs Leben USA 2010 Merken Beim Tätowieren können ganz neue Karrieren angestoßen werden: Künstler Paulie zaubert seinem Kunden Erick ein Blumen-Motiv auf die Haut, das ihn an seine Kindheit erinnern soll. Dabei kommen die beiden ins Gespräch. Erick dreht beruflich Musikvideos und wird in Kürze einen Clip mit Rap-Legende "Snoop Dog" produzieren. Wie es der Zufall will, ist im Drehbuch noch eine kleine Rolle unbesetzt. Da Erick von Paulies Arbeit völlig begeistert ist, lädt er ihn kurzerhand zum Dreh ein. Kat steht inzwischen vor einer ganz anderen Herausforderung: Die Studio-Chefin soll ihre Tattoo-Kunst nicht auf menschlicher Haut, sondern auf ganz ungewohntem Material präsentieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elizabeth Friedman (Herself) Corey Miller (Himself) Originaltitel: LA Ink Musik: Adam Malka