TLC 03:30 bis 04:15 Dokusoap Deadly Sins - Du sollst nicht töten Tödliche Missgunst USA, D 2012 Merken Christian Longo war schon als Kind von Neid und Missgunst getrieben. Er wollte immer das, was andere hatten. Als Jugendlicher wurde er beim Diebstahl ertappt und erstmals aktenkundig. Seine Eltern, streng gläubige Zeugen Jehovas, versuchten, ihn auf den rechten Pfad zurückführen. Doch der Teenager hat ein Auge auf eine acht Jahre ältere Frau geworfen, die er heiratet und mit der er eine Familie gründet. Doch Frau und Kinder gehen ihm bald auf die Nerven. Christian will ein unbeschwertes Luxusleben voll von Statussymbolen. Gattin Mary Jane und ihre drei Sprösslinge sind dabei ein Hindernis. Wenn er seine Träume verwirklichen will, muss er die Familie loswerden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deadly Sins

