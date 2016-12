TLC 22:55 bis 23:50 Dokusoap Hell House Die Mordvilla von Libertyville USA 2015 Merken Als Andrew Janas das perfekte Zuhause für seine Familie sucht, gibt es für ihn nur einen Ort: Libertyville in Illinois. Und Andrew hat Glück - in dem wohlhabenden Vorort von Chicago findet er sein Traum-Domizil. Eine luxuriöse Villa mit 13 Schlafzimmern und großem Grund für einen äußerst günstigen Preis. Der Geschäftsmann schlägt sofort zu und zieht mit Frau und Kindern ein. Doch das Haus birgt ein tödliches Geheimnis. Fürchterliche Dinge hatten sich hinter seinen Mauern ereignet. Die Verbrechen, die hier begangen wurden, sind an Grausamkeit kaum zu übertreffen. Und auch Familie Janas soll bald in seinen teuflischen Bann geraten, aus dem es kein Entrinnen gibt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Hell House